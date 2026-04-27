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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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DISSIDENCE SILENCIEUSE

27 avril 2026

Cette résistance russe dont personne ne parle

On peut vous pardonner de penser que tout le monde en Russie soutient soit la guerre en Ukraine, soit en a trop peur pour faire quoi que ce soit. Le récit dominant veut que la société civile russe soit passive, complice ou écrasée au point d'être neutralisée.

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MOTS-CLES

Russie , dissidence , résistance , guerre en ukraine , Vladimir Poutine , réfugiés , militants , activistes , chute du régime , démocratisation

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Oula Khadum

Boursier Leverhulme Trust en début de carrière au sein du département de sciences politiques et d'études internationales de la SOAS, Université de Londres

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