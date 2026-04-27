DISSIDENCE SILENCIEUSE

27 avril 2026

Cette résistance russe dont personne ne parle

On peut vous pardonner de penser que tout le monde en Russie soutient soit la guerre en Ukraine, soit en a trop peur pour faire quoi que ce soit. Le récit dominant veut que la société civile russe soit passive, complice ou écrasée au point d'être neutralisée.