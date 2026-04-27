DISSIDENCE SILENCIEUSE
27 avril 2026
Cette résistance russe dont personne ne parle
On peut vous pardonner de penser que tout le monde en Russie soutient soit la guerre en Ukraine, soit en a trop peur pour faire quoi que ce soit. Le récit dominant veut que la société civile russe soit passive, complice ou écrasée au point d'être neutralisée.
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A PROPOS DES AUTEURS
Boursier Leverhulme Trust en début de carrière au sein du département de sciences politiques et d'études internationales de la SOAS, Université de Londres
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Boursier Leverhulme Trust en début de carrière au sein du département de sciences politiques et d'études internationales de la SOAS, Université de Londres