VIE INTELLECTUELLE EUROPEENNE
9 août 2026
Cette République des lettres que l’Europe a perdu de vue
Avant que l'Europe ne devienne un ensemble d'États-nations, elle formait une civilisation unie par les érudits, le savoir partagé et la quête de la vérité. À mesure que notre capacité à communiquer a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer, la culture intellectuelle qui soutenait ce monde s'est progressivement érodée.
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MOTS-CLESRépublique des Lettres , renaissance , histoire , culture , élites intellectuelles , savants , Erasme , penseurs , philosophes , universités , éducation , europe , Union européenne , vie culturelle , christianisme , latin , Guillaume Budé , Leonardo Bruni , Francesco Barbaro , socrate , Johannes Reuchlin , Hugo Grotius , Thomas Hobbes , Descartes , Marin Mersenne , Joseph Scalinger
THEMATIQUESEurope
D.P. Curtin est psychologue, traducteur et auteur. Il est diplômé de l'université Villanova, du Chestnut Hill College et de l'université Chatham. Il est rédacteur en chef du projet Scriptorium.
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D.P. Curtin est psychologue, traducteur et auteur. Il est diplômé de l'université Villanova, du Chestnut Hill College et de l'université Chatham. Il est rédacteur en chef du projet Scriptorium.