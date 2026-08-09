VIE INTELLECTUELLE EUROPEENNE

Cette République des lettres que l’Europe a perdu de vue

Avant que l'Europe ne devienne un ensemble d'États-nations, elle formait une civilisation unie par les érudits, le savoir partagé et la quête de la vérité. À mesure que notre capacité à communiquer a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer, la culture intellectuelle qui soutenait ce monde s'est progressivement érodée.