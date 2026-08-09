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Blurred backgroundLa vue d'un bâtiment à La Haye.
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VIE INTELLECTUELLE EUROPEENNE

9 août 2026

Cette République des lettres que l’Europe a perdu de vue

Avant que l'Europe ne devienne un ensemble d'États-nations, elle formait une civilisation unie par les érudits, le savoir partagé et la quête de la vérité. À mesure que notre capacité à communiquer a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer, la culture intellectuelle qui soutenait ce monde s'est progressivement érodée.

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MOTS-CLES

République des Lettres , renaissance , histoire , culture , élites intellectuelles , savants , Erasme , penseurs , philosophes , universités , éducation , europe , Union européenne , vie culturelle , christianisme , latin , Guillaume Budé , Leonardo Bruni , Francesco Barbaro , socrate , Johannes Reuchlin , Hugo Grotius , Thomas Hobbes , Descartes , Marin Mersenne , Joseph Scalinger

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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D.P. Curtin

D.P. Curtin est psychologue, traducteur et auteur. Il est diplômé de l'université Villanova, du Chestnut Hill College et de l'université Chatham. Il est rédacteur en chef du projet Scriptorium.

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