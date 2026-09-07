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Le piano de cuisine d'un restaurateur bordelais, alimenté au gaz.
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HAUSSE DES TARIFS

7 septembre 2026

Cette nouvelle crise du gaz qui pourrait considérablement appauvrir les Européens

Après le choc énergétique de 2022, l’Europe pourrait-elle connaître une nouvelle crise du gaz encore plus sévère ? Avec des prix déjà élevés, la fin annoncée des importations de GNL russe et une offre mondiale sous tension, Damien Ernst alerte sur un risque de forte hausse des factures, d’inflation et de désindustrialisation. Plusieurs mesures pourraient toutefois limiter l’ampleur du choc dans les prochains mois.

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MOTS-CLES

crise , environnement , gaz , tarifs , énergie , prix , coûts , europe , consommateurs , électricité , Union européenne , Marché européen de l'énergie , prix de marché , taxes , fioul , GNL , hiver , froid , menace , risques , pouvoir d'achat

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.