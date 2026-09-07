HAUSSE DES TARIFS

Cette nouvelle crise du gaz qui pourrait considérablement appauvrir les Européens

Après le choc énergétique de 2022, l’Europe pourrait-elle connaître une nouvelle crise du gaz encore plus sévère ? Avec des prix déjà élevés, la fin annoncée des importations de GNL russe et une offre mondiale sous tension, Damien Ernst alerte sur un risque de forte hausse des factures, d’inflation et de désindustrialisation. Plusieurs mesures pourraient toutefois limiter l’ampleur du choc dans les prochains mois.