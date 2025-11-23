POLITIQUE
Des traders à la bourse de New York.

Blurred backgroundDes traders à la bourse de New York.

© JOHANNES EISELE / AFP

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN...

23 novembre 2025

Cette mère de toutes les crises dont la menace plane sur l’économie mondiale

Certains économistes redoutent le scénario d’une triple conjonction (krach boursier aux Etats-Unis, crise de la dette en Europe et effondrement financier en Chine).

Photo of Pierre Bentata
Photo of Don Diego De La Vega
Pierre Bentata Go to Pierre Bentata page et Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

21 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

