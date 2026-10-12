VIEILLES RECETTES
12 octobre 2026
Cette grève à Taïwan qui devrait alerter les Européens sur le destin dans lequel ils s’enferment
75 % du chiffre d’affaires transformés en marge cette année : face à une telle manne, les salariés de Micron n’ont pas réclamé une hausse de salaire, mais une part des profits, jugée plus réaliste à obtenir. Un choix qui en dit long sur l’époque, le salaire perd du terrain comme principal levier d’enrichissement, sans que le capital vienne vraiment compenser pour la majorité des travailleurs. La participation à la française, née en 1967, a-t-elle encore un avenir face à ce basculement ?
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MOTS-CLESEconomie , salaire , bénéfices , intéressement , participation , actions , primes , Taiwan , Micron , France
THEMATIQUESEconomie
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
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Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net