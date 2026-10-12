VIEILLES RECETTES

Cette grève à Taïwan qui devrait alerter les Européens sur le destin dans lequel ils s’enferment

75 % du chiffre d’affaires transformés en marge cette année : face à une telle manne, les salariés de Micron n’ont pas réclamé une hausse de salaire, mais une part des profits, jugée plus réaliste à obtenir. Un choix qui en dit long sur l’époque, le salaire perd du terrain comme principal levier d’enrichissement, sans que le capital vienne vraiment compenser pour la majorité des travailleurs. La participation à la française, née en 1967, a-t-elle encore un avenir face à ce basculement ?