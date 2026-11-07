PATRIOTISME

Cette étude allemande qui montre que les jeunes Européens les plus enclins à partir au combat sont…

Ce sont les jeunes Français qui se distinguent : 52 % des jeunes hommes français se disent prêts à participer à la défense militaire de leur pays, le score le plus élevé de tous les hommes interrogés. Tous sexes confondus, ils sont 40 %, juste derrière les Polonais (41 %), selon l’étude Young Europe 2026 de la TUI Stiftung, menée par YouGov auprès de 8 024 jeunes de 16 à 26 ans dans sept pays. Mais seuls 35 % des jeunes Européens se disent prêts à défendre leur pays. Pour le sociologue Jean Viard, ces chiffres relèvent de la représentation plus que de l’action : il en décrypte ce qu’ils révèlent de la jeunesse française.