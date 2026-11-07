PATRIOTISME
7 novembre 2026
Cette étude allemande qui montre que les jeunes Européens les plus enclins à partir au combat sont…
Ce sont les jeunes Français qui se distinguent : 52 % des jeunes hommes français se disent prêts à participer à la défense militaire de leur pays, le score le plus élevé de tous les hommes interrogés. Tous sexes confondus, ils sont 40 %, juste derrière les Polonais (41 %), selon l’étude Young Europe 2026 de la TUI Stiftung, menée par YouGov auprès de 8 024 jeunes de 16 à 26 ans dans sept pays. Mais seuls 35 % des jeunes Européens se disent prêts à défendre leur pays. Pour le sociologue Jean Viard, ces chiffres relèvent de la représentation plus que de l’action : il en décrypte ce qu’ils révèlent de la jeunesse française.
6 min de lecture
MOTS-CLESsociété , patriotisme , Européens , jeunesse , défense
THEMATIQUESSociété
Jean Viard est directeur de recherches CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po.
Il est spécialiste des temps sociaux (les 35 heures et les vacances), des questions agricoles et de l'aménagement du territoire.
Il est l'auteur de Penser les vacances (Editions de l'Aube, 2007), et Eloge de la mobilité : Essai sur le capital et la valeur travail (Editions de l'Aube, 2008) et plus récemment de : La France dans le monde qui vient aux Editions de l'Aube.
Jean Viard est directeur de recherches CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po.
Il est spécialiste des temps sociaux (les 35 heures et les vacances), des questions agricoles et de l'aménagement du territoire.
Il est l'auteur de Penser les vacances (Editions de l'Aube, 2007), et Eloge de la mobilité : Essai sur le capital et la valeur travail (Editions de l'Aube, 2008) et plus récemment de : La France dans le monde qui vient aux Editions de l'Aube.