Une voiture. (Image d'illustration)

Une voiture. (Image d'illustration)

© Reuters

AUTO EN CRISE

29 novembre 2025

Cette compétition intra européenne qui tue l’industrie automobile européenne

Le marché auto européen s’essouffle et la pression retombe violemment sur les équipementiers, pris entre chute des volumes, transition électrique et concurrence chinoise. Résultat : restructurations massives, chaînes d’approvisionnement fragilisées et bataille frontale pour survivre.

Jean-Pierre Corniou
Jean-Pierre Corniou

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Corniou
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

