Une voiture. (Image d'illustration)
© Reuters
AUTO EN CRISE
29 novembre 2025
Cette compétition intra européenne qui tue l’industrie automobile européenne
Le marché auto européen s’essouffle et la pression retombe violemment sur les équipementiers, pris entre chute des volumes, transition électrique et concurrence chinoise. Résultat : restructurations massives, chaînes d’approvisionnement fragilisées et bataille frontale pour survivre.
6 min de lecture
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Populaires
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).