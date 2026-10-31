ENJEUX

Cette autre question (encore plus) explosive qui se cache derrière celle du casse-tête de la primaire de la droite et du centre

Derrière la primaire proposée par Gabriel Attal se profile une autre bataille : celle des investitures législatives. Virginie Martin et Christophe Boutin analysent les rapports de force entre Renaissance, Horizons et LR, entre ambitions présidentielles et préservation des sièges.