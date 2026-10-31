ENJEUX
31 octobre 2026
Cette autre question (encore plus) explosive qui se cache derrière celle du casse-tête de la primaire de la droite et du centre
Derrière la primaire proposée par Gabriel Attal se profile une autre bataille : celle des investitures législatives. Virginie Martin et Christophe Boutin analysent les rapports de force entre Renaissance, Horizons et LR, entre ambitions présidentielles et préservation des sièges.
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THEMATIQUESPolitique
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.