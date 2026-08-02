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Intelligence artificielle sur fond d'écran d'ordinateur portable. (Image d'illustration)
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GUERRE INFORMATIONNELLE

2 août 2026

Cette autre guerre que se mènent les États-Unis et l’Iran sur internet

Des mèmes aux vidéos générées par IA, les nouveaux outils du web s'imposent comme des armes d'influence à part entière. Plus accessibles, plus viraux et plus difficiles à identifier que la propagande classique, ils transforment les conflits informationnels contemporains.

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MOTS-CLES

géopolitique , États-Unis , Iran , Guerre informationnelle , Intelligence Artificielle , guerre hybride , réseaux sociaux , propagande

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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