GUERRE INFORMATIONNELLE
2 août 2026
Cette autre guerre que se mènent les États-Unis et l’Iran sur internet
Des mèmes aux vidéos générées par IA, les nouveaux outils du web s'imposent comme des armes d'influence à part entière. Plus accessibles, plus viraux et plus difficiles à identifier que la propagande classique, ils transforment les conflits informationnels contemporains.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.