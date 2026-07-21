TEMPETE SUR VISA/MASTERCARD
21 juillet 2026
Ces nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus des outils de la suprématie financière américaine
Washington menace Brasília de 25% de tarifs douaniers pour défendre Visa/Mastercard, mais la Gauche (Lula) et la Droite (Flávio Bolsonaro) brésiliennes font front commun pour défendre Pix.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.