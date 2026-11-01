THE WORLD IN MAPS
1 novembre 2026
Ces huit pays arborent un aigle sur leur drapeau national, mais chacun raconte une histoire différente
Du Mexique au Kazakhstan, en passant par les Balkans et l’Afrique, huit pays ont choisi de faire figurer un aigle sur leur drapeau national. Bicéphale, royal, impérial ou inspiré de légendes antiques, cet oiseau de proie recouvre des significations très différentes selon les histoires et les traditions nationales. Derrière un symbole commun se dessinent ainsi huit récits d’indépendance, de pouvoir et d’identité.
2 min de lecture
MOTS-CLESpays , carte , monde , carte du monde , aigle , drapeau , Mexique , Serbie , Monténégro , Moldavie , Albanie , Zambie , Egypte
THEMATIQUESInternational
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.