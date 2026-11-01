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THE WORLD IN MAPS

1 novembre 2026

Ces huit pays arborent un aigle sur leur drapeau national, mais chacun raconte une histoire différente

Du Mexique au Kazakhstan, en passant par les Balkans et l’Afrique, huit pays ont choisi de faire figurer un aigle sur leur drapeau national. Bicéphale, royal, impérial ou inspiré de légendes antiques, cet oiseau de proie recouvre des significations très différentes selon les histoires et les traditions nationales. Derrière un symbole commun se dessinent ainsi huit récits d’indépendance, de pouvoir et d’identité.

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pays , carte , monde , carte du monde , aigle , drapeau , Mexique , Serbie , Monténégro , Moldavie , Albanie , Zambie , Egypte

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