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Des policiers autrichiens (Image d'illustration)
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DELINQUANCE JUVENILE

22 juillet 2026

Ces gangs de jeunes qui sèment la peur dans les rues de la capitale autrichienne

La multiplication des signalements d'effractions et d'agressions violentes met en cause des bandes de jeunes qui terrorisent les habitants de la capitale autrichienne.

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MOTS-CLES

Vienne , Autriche , Criminalité , délinquance , gangs , police

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.