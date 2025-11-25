POLITIQUE
SANTE PUBLIQUE

25 novembre 2025

Ces 5 habitudes quotidiennes qui peuvent abîmer votre pancréas

Le pancréas est un petit organe aux fonctions vitales, mais il est aussi fragile. Alcool, tabac, alimentation déséquilibrée, surpoids ou sédentarité : nos habitudes quotidiennes peuvent le mettre à rude épreuve, avec des conséquences graves allant du diabète au cancer. Voici cinq comportements à surveiller pour protéger cet organe clé avant qu’il ne soit trop tard.

