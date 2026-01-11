POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) participent à une manifestation au Pont de l'Europe à Strasbourg, dans l'est de la France, le 9 janvier 2026, pour inciter le gouvernement français à bloquer l'accord commercial avec le Mercosur et pour protester contre la gestion de l'épidémie de dermatite nodulaire contagieuse (DNC).

©

Des agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) participent à une manifestation au Pont de l'Europe à Strasbourg, dans l'est de la France, le 9 janvier 2026, pour inciter le gouvernement français à bloquer l'accord commercial avec le Mercosur et pour protester contre la gestion de l'épidémie de dermatite nodulaire contagieuse (DNC).

MOBILISATION DES AGRICULTEURS

11 janvier 2026

Céline Imart : "La France n’a fait qu’appliquer un gloubi-boulga de mesures qui creusent la tombe de son agriculture"

Entre promesses non tenues, surtranspositions réglementaires et impuissance française face aux règles européennes, la politique agricole menée depuis 2017 et les décisions contradictoires du gouvernement affaiblissent durablement l’agriculture française, selon l'eurodéputée Céline Imart.

Photo of Céline Imart
Céline Imart Go to Céline Imart page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Céline Imart image
Céline Imart
Députée européenne

Députée européenne, vice-présidente d’Oser la France.

Populaires

1Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
2BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
3Petit rappel (à l’attention des Insoumis distraits & de Gabriel Zucman) sur les recettes économiques ayant mené un Venezuela assis sur des milliards à la ruine économique
4Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin
5À la Russie la guerre hybride, à la Chine la guerre invisible (et voilà pourquoi Donald Trump est sans doute celui qui l’a le mieux compris)
6Matthieu Pigasse, « Bolloré de gauche » et agent commercial de BYD
7Hugh Jackman pense remariage, Madonna se bambolise; Olympia de Grèce bat Charlène de Monaco, Melinda Gates obtient 3 PIB de la Zambie pour son divorce, Nicky Hilton se privatise une rame, Mickey Rourke est sdf; la fille d’Elon Musk se dévêt pour Rihanna