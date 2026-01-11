©
Des agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) participent à une manifestation au Pont de l'Europe à Strasbourg, dans l'est de la France, le 9 janvier 2026, pour inciter le gouvernement français à bloquer l'accord commercial avec le Mercosur et pour protester contre la gestion de l'épidémie de dermatite nodulaire contagieuse (DNC).
MOBILISATION DES AGRICULTEURS
11 janvier 2026
Céline Imart : "La France n’a fait qu’appliquer un gloubi-boulga de mesures qui creusent la tombe de son agriculture"
Entre promesses non tenues, surtranspositions réglementaires et impuissance française face aux règles européennes, la politique agricole menée depuis 2017 et les décisions contradictoires du gouvernement affaiblissent durablement l’agriculture française, selon l'eurodéputée Céline Imart.
4 min de lecture
Députée européenne, vice-présidente d’Oser la France.
