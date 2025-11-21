POLITIQUE
La thérapie à la testostérone est passée du statut de soin médical spécialisé à celui d'amélioration du mode de vie. Mais cela présente de nombreux risques.

© Ardit Mbrati / Pexels

SANTE

21 novembre 2025

Ce que les hommes devraient savoir avant de booster leur taux de testostérone

Cliniques éphémères et publicités tape-à-l'œil véhiculent un nouveau message auprès des hommes : il est temps de « vérifier son taux de testostérone ».

