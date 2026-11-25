LIBERTY CITY

Ce que le jeu GTA VI peut nous apprendre sur la romance virtuelle

Avec GTA VI, la romance devient une expérience de jeu à part entière : les joueurs doivent entretenir la relation entre Lucia et Jason, faire évoluer leur complicité et répondre à leurs besoins. Au-delà de la fiction, cette mécanique soulève des questions sur notre rapport à l'intimité artificielle. Entre empathie, affection transactionnelle et compagnons virtuels dotés d'intelligence artificielle, le jeu offre un éclairage inattendu sur les limites à poser à ces nouvelles formes de relations numériques.