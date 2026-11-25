LIBERTY CITY
25 novembre 2026
Ce que le jeu GTA VI peut nous apprendre sur la romance virtuelle
Avec GTA VI, la romance devient une expérience de jeu à part entière : les joueurs doivent entretenir la relation entre Lucia et Jason, faire évoluer leur complicité et répondre à leurs besoins. Au-delà de la fiction, cette mécanique soulève des questions sur notre rapport à l'intimité artificielle. Entre empathie, affection transactionnelle et compagnons virtuels dotés d'intelligence artificielle, le jeu offre un éclairage inattendu sur les limites à poser à ces nouvelles formes de relations numériques.
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« La seule façon de s’en sortir », dit Lucia à Jason dans Grand Theft Auto VI (GTA6), « c’est de rester soudés. »
Contrairement à ses prédécesseurs, GTA6 est articulé autour de la relation entre deux personnages principaux. Le jeu suit leur degré d’intimité sur une échelle à quatre niveaux : « au point mort », « complices », « fous amoureux » et « passionnés ».
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MOTS-CLESjeux vidéo , GTA VI , culture , amour , passion , couple , Jason et Lucia , Lucia GTA VI , GTA 6 , Rockstar Games , xbox , Sony , playstation , virtuel , gaming , romantisme , romantique , drague , Séduction , séduire , entretenir une relation , Intelligence Artificielle
THEMATIQUESTech & IA
Neil McArthur est directeur au Centre d’éthique professionnelle et appliquée à l'Université du Manitoba.
Neil McArthur est directeur au Centre d’éthique professionnelle et appliquée à l'Université du Manitoba.