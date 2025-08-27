Backdoors

Ce bras de fer gagné par JD Vance au nom de la démocratie dans le bras de fer entre Apple et le Royaume-Uni

En contraignant Londres à renoncer à sa demande de backdoor sur les iPhone, Washington rappelle que la cybersécurité est devenue un instrument de puissance politique autant que technique. Le conflit révèle la fragilité des libertés numériques face aux logiques de contrôle social, à l’heure où l’Europe s’apprête à examiner son projet de Chat Control et à entrer, elle aussi, dans une bataille décisive autour du chiffrement et de la souveraineté numérique.