POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background« Carnets d’un honnête homme » de Frédéric Schiffter.
See image caption

CHRONIQUE LITTERAIRE

24 mai 2026

« Carnets d’un honnête homme » de Frédéric Schiffter : le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien

Avec « Carnets d’un honnête homme », Frédéric Schiffter livre un bref recueil de fragments acérés où le scepticisme tient lieu de méthode et l’ironie de boussole. Sous des airs de méditations libres et élégantes, l’ouvrage déploie une critique lucide de l’époque, nourrie par la tradition des moralistes classiques.

Photo of Laurence Biava
Laurence Biava Go to Laurence Biava page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Frédéric Schiffter , carnets d'un honnête homme , livre , littérature , philosophie , écrivain , extraits , ouvrage , Le Condottière

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava image
Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

Populaires

1Tokyo-New York en 1 h 45 : le Japon à la conquête du supersonique
2Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877
3Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
4Émeute à la Swatch : mais pourquoi se battent-ils pour des montres de poche ?
5Et pendant ce temps là, les Chinois assument ouvertement leur projet de se saisir de l'Extrême-Orient russe tant Moscou ne maîtrise plus son propre territoire
6Louane se marie par surprise, Orelsan papa-gâtise; Artus & Kim Higelin officialisent à Cannes, Bella Hadid y bombe le cul; Jacob Elordi monétise Kendall Jenner, sa sœur Kylie papaïse Timothée Chalamet; David & Victoria Beckham décrochent le milliard
7Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle