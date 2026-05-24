CHRONIQUE LITTERAIRE

24 mai 2026

« Carnets d’un honnête homme » de Frédéric Schiffter : le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien

Avec « Carnets d’un honnête homme », Frédéric Schiffter livre un bref recueil de fragments acérés où le scepticisme tient lieu de méthode et l’ironie de boussole. Sous des airs de méditations libres et élégantes, l’ouvrage déploie une critique lucide de l’époque, nourrie par la tradition des moralistes classiques.