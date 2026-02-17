PAPOUILLEZ-VOUS LES UNS, LES AUTRES
17 février 2026
La carence de toucher est un vrai défi pour notre santé et voilà ce qui se passe lorsque nous manquons de contacts physiques
Des chercheurs ont démontré que nous avons tous besoin d'un certain niveau de contact humain pour notre bien-être physique et émotionnel. Une absence de contact est associée à une augmentation de l’anxiété, du stress et de la dépression.

Santé
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
