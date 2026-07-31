ETUDES SCIENTIFIQUES
31 juillet 2026
Cannabis et meilleur sommeil (ou pas) : voilà ce que les scientifiques en savent désormais
Alors que le cannabis est de plus en plus utilisé pour lutter contre les troubles du sommeil, les études scientifiques peinent encore à établir un véritable bénéfice thérapeutique. Entre les effets ressentis par les consommateurs et les mesures objectives du sommeil, un décalage persiste.
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Françoise Vecchierini est neuro-psychiatre et médecin du sommeil. Elle exerce à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris.
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A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Françoise Vecchierini est neuro-psychiatre et médecin du sommeil. Elle exerce à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris.