ETUDES SCIENTIFIQUES

Cannabis et meilleur sommeil (ou pas) : voilà ce que les scientifiques en savent désormais

Alors que le cannabis est de plus en plus utilisé pour lutter contre les troubles du sommeil, les études scientifiques peinent encore à établir un véritable bénéfice thérapeutique. Entre les effets ressentis par les consommateurs et les mesures objectives du sommeil, un décalage persiste.