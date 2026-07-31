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Un homme fume un joint lors d'une manifestation réclamant la légalisation de la marijuana sur l'avenue Paulista, à São Paulo (Brésil), le 16 juin 2024.
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ETUDES SCIENTIFIQUES

31 juillet 2026

Cannabis et meilleur sommeil (ou pas) : voilà ce que les scientifiques en savent désormais

Alors que le cannabis est de plus en plus utilisé pour lutter contre les troubles du sommeil, les études scientifiques peinent encore à établir un véritable bénéfice thérapeutique. Entre les effets ressentis par les consommateurs et les mesures objectives du sommeil, un décalage persiste.

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MOTS-CLES

cannabis , sommeil , troubles du sommeil , cerveau , neurones , stupéfiants , Santé

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Marie-Françoise Vecchierini

Marie-Françoise Vecchierini est neuro-psychiatre et médecin du sommeil. Elle exerce à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris.