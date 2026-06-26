COUPS DE CHAUD
26 juin 2026
Canicule : la violence monte avec le mercure. La pression sur la police et sur les magistrats aussi
Alors que les vagues de chaleur saturent les services de secours, leur impact invisible se propage le long de l'infrastructure pénale. Un ensemble de recherches en sciences cognitives et en économie comportementale suggère que le stress thermique ne se contente pas d'exacerber les tensions et la criminalité sur la voie publique ou dans les foyers. De la patrouille de police à l'audience du tribunal, l'inconfort physique et la fatigue cognitive interfèrent de manière statistique avec le discernement humain, modifiant le rythme des interpellations comme la sévérité des verdicts. Décryptage d'un système judiciaire sous pression thermique.
8 min de lecture
MOTS-CLEScanicule , violences , police , Magistrats , Criminalité , chaleur , Justice , juges , stress thermique , délinquance été
THEMATIQUESFrance
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Christian Flaesch est l’ancien directeur de la Police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris et actuellement consultant senior chez Flaesch Consulting.
Jean-Christophe Couvy est le Secrétaire National du syndicat de police UN1TÉ.
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