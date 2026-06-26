COUPS DE CHAUD

26 juin 2026

Canicule : la violence monte avec le mercure. La pression sur la police et sur les magistrats aussi

Alors que les vagues de chaleur saturent les services de secours, leur impact invisible se propage le long de l'infrastructure pénale. Un ensemble de recherches en sciences cognitives et en économie comportementale suggère que le stress thermique ne se contente pas d'exacerber les tensions et la criminalité sur la voie publique ou dans les foyers. De la patrouille de police à l'audience du tribunal, l'inconfort physique et la fatigue cognitive interfèrent de manière statistique avec le discernement humain, modifiant le rythme des interpellations comme la sévérité des verdicts. Décryptage d'un système judiciaire sous pression thermique.