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Il n’existe pas de meilleure boisson que l’eau pour l’hydratation.
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PRIMORDIAL

24 juin 2026

Canicule : que boire pour s’hydrater quand on n’aime pas l’eau ?

S'hydrater sans boire d'eau pure lors des fortes chaleurs est un défi de taille, mais des alternatives saines existent pour contourner le sucre et les faux amis diurétiques. Alors que certains réflexes aggravent la déshydratation, des réformes de nos habitudes de consommation sont pourtant possibles pour changer les choses.

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MOTS-CLES

canicule , hydratation , Eau , boisson , sucre , Alcool , cocktails

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Baptiste Bochet

Baptiste Bochet est fondateur de Colada, ateliers cocktails expérientiels autour du goût et de l'artisanat. Créateur de la marque de Rhums Navi. Auteur d'Inventez Vos Cocktails aux éditions Massin. Co-Auteur de Cocktails de palaces et d'hôtels de légende aux éditions Hachette. Ambassadeur du Cognac pour le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

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