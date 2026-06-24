PRIMORDIAL

24 juin 2026

Canicule : que boire pour s’hydrater quand on n’aime pas l’eau ?

S'hydrater sans boire d'eau pure lors des fortes chaleurs est un défi de taille, mais des alternatives saines existent pour contourner le sucre et les faux amis diurétiques. Alors que certains réflexes aggravent la déshydratation, des réformes de nos habitudes de consommation sont pourtant possibles pour changer les choses.