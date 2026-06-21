PRESIDENTIELLE 2027
21 juin 2026
« Candidat jusqu’au bout » : Bruno Retailleau veut cranter les esprits… tout en prudence
À un an de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau a organisé son grand meeting de campagne au Parc floral de Paris, ce samedi. En fixant ses thèmes de campagne, en rassurant son camp, en ciblant les classes moyennes et en se posant en principal opposant au macronisme, le président des Républicains tente de transformer son crédit personnel en véritable dynamique présidentielle.
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MOTS-CLESdroite , Les Républicains , Opposition , Bruno Retailleau , meeting , parc floral , Emmanuel Macron , immigration , élection présidentielle de 2027 , Meeting de campagne , promesses de campagne , classes moyennes , fermeté , engagement , Jean-Luc Mélenchon , Gérald Darmanin , Edouard Philippe
THEMATIQUESPolitique
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).