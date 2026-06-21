PRESIDENTIELLE 2027

21 juin 2026

« Candidat jusqu’au bout » : Bruno Retailleau veut cranter les esprits… tout en prudence

À un an de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau a organisé son grand meeting de campagne au Parc floral de Paris, ce samedi. En fixant ses thèmes de campagne, en rassurant son camp, en ciblant les classes moyennes et en se posant en principal opposant au macronisme, le président des Républicains tente de transformer son crédit personnel en véritable dynamique présidentielle.