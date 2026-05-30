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Une équipe chirurgicale utilise le système d'imagerie médicale en temps réel Loop-X pour sécuriser l'intervention sur la colonne vertébrale d'une patiente atteinte d'un cancer du sein métastatique.
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SANTE

30 mai 2026

Cancer du sein : pour les femmes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2, une étude souligne à quel point la mastectomie préventive reste le meilleur moyen de contrer la maladie

Une vaste étude suédoise menée auprès de femmes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2 confirme l'efficacité de la mastectomie prophylactique pour réduire très fortement le risque de cancer du sein.

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MOTS-CLES

santé , cancer , Femmes , maladie , prévention , dépistage , BRCA1 , BRCA2 , cancer du sein , cancer de l'ovaire , mastectomie , opération , traitements , mutation , tumeurs

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Eric Sebban

Le Dr Eric Sebban est chirurgien cancérologue à la Clinique Hartmann Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine.