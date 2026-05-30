SANTE
30 mai 2026
Cancer du sein : pour les femmes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2, une étude souligne à quel point la mastectomie préventive reste le meilleur moyen de contrer la maladie
Une vaste étude suédoise menée auprès de femmes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2 confirme l'efficacité de la mastectomie prophylactique pour réduire très fortement le risque de cancer du sein.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Eric Sebban est chirurgien cancérologue à la Clinique Hartmann Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine.
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Le Dr Eric Sebban est chirurgien cancérologue à la Clinique Hartmann Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine.