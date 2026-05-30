SANTE

30 mai 2026

Cancer du sein : pour les femmes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2, une étude souligne à quel point la mastectomie préventive reste le meilleur moyen de contrer la maladie

Une vaste étude suédoise menée auprès de femmes porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2 confirme l'efficacité de la mastectomie prophylactique pour réduire très fortement le risque de cancer du sein.