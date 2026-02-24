TERRE A TERRE
24 février 2026
Cadmium, bio et non bio : quand Le Monde trahit le rapport de l’Anses
Oh, mais quelle surprise. Le Monde remet une pièce dans la machine au sujet du cadmium… Du Stéphane Mandard dans le texte, avec en guest star Benoit Biteau : On s’attend forcément à du lourd. Petite analyse rapide...
A PROPOS DES AUTEURS
Le compte Twitter de Terre à Terre est géré par un enseignant agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre.
