24 février 2026

Cadmium, bio et non bio : quand Le Monde trahit le rapport de l’Anses

Oh, mais quelle surprise. Le Monde remet une pièce dans la machine au sujet du cadmium… Du Stéphane Mandard dans le texte, avec en guest star Benoit Biteau : On s’attend forcément à du lourd. Petite analyse rapide...