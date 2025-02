Réformes salvatrices

Bye Bye America : quel modèle économique pour l’Europe dans un monde post-mondialisation ?

Alors que l’Europe a plus de difficultés à vendre ses excès de production sur le reste des marchés mondiaux et au regard des bouleversements provoqués par Donald Trump et Elon Musk, quelles sont les solutions économiques pour l’Europe dans un monde post-mondialisation ?