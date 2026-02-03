POLITIQUE
La dette publique pèse lourd pour les finances publiques et l'équilibre budgétaire français.

La dette publique pèse lourd pour les finances publiques et l'équilibre budgétaire français.

ATLANTICO BUSINESS

3 février 2026

Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française

Dans son rapport annuel sur la stabilité financière, la Banque de France indique que la stratégie budgétaire n’aggrave pas en elle-même, les risques de crise. Ce sont surtout les financements étrangers de la dette qui apparaissent plus préoccupants. Comme souvent, le diable se cache dans les détails.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

