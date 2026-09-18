NŒUD GORDIEN

Budget 2027 : entre efforts réels et trajectoire désespérément inchangée, l’équation impossible de Sébastien Lecornu

54 milliards de redressement des comptes, annoncés dans le projet de budget 2027 : une simple illusion d'optique ? Alors que la dette française a franchi le cap des 3600 milliards d'euros et va s’envoler vers 4.000 Md€ , le plan gouvernemental évite soigneusement de toucher aux deux vraies sources du déficit : la dérive incontrôlée des dépenses sociales et surtout des retraites ainsi que le sous-financement des collectivités locales.