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Alors que la dette française a franchi le cap des 3600 milliards d'euros et va s’envoler vers 4.000 Md€ , le plan gouvernemental évite soigneusement de toucher aux deux vraies sources du déficit.
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NŒUD GORDIEN

18 septembre 2026

Budget 2027 : entre efforts réels et trajectoire désespérément inchangée, l’équation impossible de Sébastien Lecornu

54 milliards de redressement des comptes, annoncés dans le projet de budget 2027 : une simple illusion d'optique ? Alors que la dette française a franchi le cap des 3600 milliards d'euros et va s’envoler vers 4.000 Md€ , le plan gouvernemental évite soigneusement de toucher aux deux vraies sources du déficit : la dérive incontrôlée des dépenses sociales et surtout des retraites ainsi que le sous-financement des collectivités locales.

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MOTS-CLES

Sébastien Lecornu , dette , retraites , finances publiques , Budget 2027 , dépenses sociales

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

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