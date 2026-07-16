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Des navires naviguant au large de la plage de Suru, à Bandar Abbas, le long du détroit d'Ormuz.
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LE GRAND CONTOURNEMENT

16 juillet 2026

Blocus d'Ormuz ? Et si c'était la dernière fois ?

La vulnérabilité du détroit d'Ormuz, par lequel transite encore une part essentielle des exportations d'hydrocarbures des pays du Golfe, pousse les grands producteurs de la région à accélérer leurs projets d'infrastructures alternatives.

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MOTS-CLES

Ormuz , Détroit d'Ormuz , Iran , Téhéran , États-Unis , Donald Trump , pétrole , pétroliers , tankers , navires , Moyen-Orient , contournements , Irak , Qatar , Emirats Arabes Unis , Arabie Saoudite , exportations , importations , infrastructures

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).