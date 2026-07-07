EXIGENCE MEDICALE
7 juillet 2026
Bioéthique : soumettons la technique controversée du DPI-A aux exigences de la stratégie nationale de lutte contre la désinformation en santé !
Faux positifs, mosaïcisme embryonnaire, marché lucratif de la fertilité, embryons trisomiques écartés avant transfert : derrière la promesse d'une FIV (Fécondation In Vitro) optimisée par le tri chromosomique se cache un enchevêtrement d'incertitudes scientifiques que la tribune du Monde favorable au DPI-A reconnaît... avant de les enjamber.
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MOTS-CLESFIV , Fécondation In Vitro , DPI-A , trisomie 21 , mosaïcisme , biopsie , sélection , embryons , grossesse
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
La Fondation Jérôme Lejeune a pour mission la recherche de traitements pour la trisomie 21 et les autres déficiences intellectuelles génétiques.
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La Fondation Jérôme Lejeune a pour mission la recherche de traitements pour la trisomie 21 et les autres déficiences intellectuelles génétiques.