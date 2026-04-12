LONDRES VEUT SA VOIE GAULLIENNE

12 avril 2026

Ben Judah : « Face à une Amérique erratique, le Royaume-Uni a désespérément besoin de se convertir à un anglo-gaullisme »

Face à une Amérique jugée plus imprévisible, Ben Judah plaide pour un « anglo-gaullisme » assumé : une stratégie d’autonomie inspirée de Charles de Gaulle. Entre rééquilibrage transatlantique et réformes internes, il appelle le Royaume-Uni à repenser en profondeur sa place dans le monde.