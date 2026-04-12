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Blurred backgroundDes Français favorables à l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle manifestent avec un drapeau français orné de la croix de Lorraine sur l’avenue des Champs-Élysées, le 30 mai 1958 à Paris. (Image d'illustration)
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LONDRES VEUT SA VOIE GAULLIENNE

12 avril 2026

Ben Judah : « Face à une Amérique erratique, le Royaume-Uni a désespérément besoin de se convertir à un anglo-gaullisme »

Face à une Amérique jugée plus imprévisible, Ben Judah plaide pour un « anglo-gaullisme » assumé : une stratégie d’autonomie inspirée de Charles de Gaulle. Entre rééquilibrage transatlantique et réformes internes, il appelle le Royaume-Uni à repenser en profondeur sa place dans le monde.

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MOTS-CLES

De Gaulle , gaullisme , anglo-gaullisme , Politique , géopolitique , Grande-Bretagne , Royaume-Uni

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Ben Judah

Ben Judah est un journaliste franco-britannique, également auteur notamment de "De Gaulle or nothing : lessons from the General".

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