SCANDALE
22 mai 2026
Belgique : permissions temporaires pour un complice des attentats de Paris
Un tribunal de Bruxelles a accordé des permissions temporaires de sortie à Mohamed Bakkali, terroriste condamné pour son implication dans les attentats meurtriers de Paris en 2015.
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A PROPOS DES AUTEURS
The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.
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