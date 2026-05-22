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SCANDALE

22 mai 2026

Belgique : permissions temporaires pour un complice des attentats de Paris

Un tribunal de Bruxelles a accordé des permissions temporaires de sortie à Mohamed Bakkali, terroriste condamné pour son implication dans les attentats meurtriers de Paris en 2015.

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terrorisme , attentats , islamistes , bataclan , Paris , Mohamed Bakkali , Belgique

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Justice
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