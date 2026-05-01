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Un montage de portraits pour l'AFP de Jordan Bardella et Gabriel Attal.
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CES DAUPHINS QUI FONT LEUR NID DANS CELUI D’UN AUTRE

1 mai 2026

Bardella / Attal : le syndrome des coucous ?

Adoubés ou propulsés par leurs mentors, Jordan Bardella et Gabriel Attal incarnent une nouvelle génération politique, entre dépendance fondatrice et volonté d’émancipation. Derrière la métaphore du « coucou », se dessinent des trajectoires contrastées, révélatrices d’un renouvellement des élites, mais aussi des limites d’une ascension encore largement arrimée à Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

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MOTS-CLES

Gabriel Attal , Jordan Bardella , rassemblement national , renaissance , En Marche , Emmanuel Macron , Marine Le Pen , 2027 , élection présidentielle de 2027 , Elysée , élections , partis politiques , Opposition , coucous , oiseaux , nid , électorat , sondages , dauphins , héritage

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Yves Camus

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).

 

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