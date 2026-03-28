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Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, préside la première séance du nouveau conseil municipal élu à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 21 mars 2026.
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ALTERNANCE SOUS TENSION

28 mars 2026

Bally Bagayoko vs Etat : et si la vérité sur le rôle des agents municipaux était plus complexe que ne le suggèrent les reproches faits au maire de Saint-Denis ?

À Saint-Denis, les propos de Bally Bagayoko sur la « mobilité » des agents relancent un débat sensible sur la place des fonctionnaires après une alternance. Entre neutralité du service public et nécessité de confiance politique, la ligne reste fragile.

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MOTS-CLES

Politique , Municipales , LFI , Bally Bagayoko , la France , police municipale , préfet , maire

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont est un homme politique français,; membre des Républicain, dont il est secrétaire général adjoint depuis 2019. Il a été député du Pas-de-Calais entre juin 2017 et juin 2024.

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