ALTERNANCE SOUS TENSION
28 mars 2026
Bally Bagayoko vs Etat : et si la vérité sur le rôle des agents municipaux était plus complexe que ne le suggèrent les reproches faits au maire de Saint-Denis ?
À Saint-Denis, les propos de Bally Bagayoko sur la « mobilité » des agents relancent un débat sensible sur la place des fonctionnaires après une alternance. Entre neutralité du service public et nécessité de confiance politique, la ligne reste fragile.
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MOTS-CLESPolitique , Municipales , LFI , Bally Bagayoko , la France , police municipale , préfet , maire
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre-Henri Dumont est un homme politique français,; membre des Républicain, dont il est secrétaire général adjoint depuis 2019. Il a été député du Pas-de-Calais entre juin 2017 et juin 2024.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre-Henri Dumont est un homme politique français,; membre des Républicain, dont il est secrétaire général adjoint depuis 2019. Il a été député du Pas-de-Calais entre juin 2017 et juin 2024.