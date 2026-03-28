ALTERNANCE SOUS TENSION

28 mars 2026

Bally Bagayoko vs Etat : et si la vérité sur le rôle des agents municipaux était plus complexe que ne le suggèrent les reproches faits au maire de Saint-Denis ?

À Saint-Denis, les propos de Bally Bagayoko sur la « mobilité » des agents relancent un débat sensible sur la place des fonctionnaires après une alternance. Entre neutralité du service public et nécessité de confiance politique, la ligne reste fragile.