BARRIERE CONTRE LES MICROBES

30 avril 2026

Bactériophages : à la découverte des virus qui traquent les superbactéries

Face à la montée de la résistance aux antibiotiques, les bactériophages - des virus naturels capables d’infecter et de détruire des bactéries ciblées - suscitent un intérêt croissant. Présents partout dans l’environnement et dans le corps humain, ils pourraient offrir une alternative précise et prometteuse pour lutter contre les superbactéries, sans perturber l’équilibre du microbiote.