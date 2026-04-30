BARRIERE CONTRE LES MICROBES
30 avril 2026
Bactériophages : à la découverte des virus qui traquent les superbactéries
Face à la montée de la résistance aux antibiotiques, les bactériophages - des virus naturels capables d’infecter et de détruire des bactéries ciblées - suscitent un intérêt croissant. Présents partout dans l’environnement et dans le corps humain, ils pourraient offrir une alternative précise et prometteuse pour lutter contre les superbactéries, sans perturber l’équilibre du microbiote.
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A PROPOS DES AUTEURS
Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.
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Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.