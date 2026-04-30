POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un modèle de bactériophage, des virus qui se multiplient à l'intérieur des bactéries et provoquent leur mort. Dans certains cas, ils sont utilisés dans la lutte contre les bactéries à la place des antibiotiques.
See image caption
See copyright

BARRIERE CONTRE LES MICROBES

30 avril 2026

Bactériophages : à la découverte des virus qui traquent les superbactéries

Face à la montée de la résistance aux antibiotiques, les bactériophages - des virus naturels capables d’infecter et de détruire des bactéries ciblées - suscitent un intérêt croissant. Présents partout dans l’environnement et dans le corps humain, ils pourraient offrir une alternative précise et prometteuse pour lutter contre les superbactéries, sans perturber l’équilibre du microbiote.

Photo of Manal Mohammed
Manal Mohammed Go to Manal Mohammed page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

santé , virus , phage , bactéries , super bactéries , bactérie tueuse , Essai , recherche , essai thérapeutique , étude , microbiote , résistance , bactériophages

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Manal Mohammed image
Manal Mohammed

Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.

Populaires

1Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques
2Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
3Le rattrapage économique des États-Unis par la Chine n’aura pas lieu… mais il y a une énorme différence avec l’URSS
4Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre
5Ray-Ban Meta : envie de savoir si des lunettes connectées vous filment à votre insu ? Une appli peut vous alerter
6Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor
7La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?