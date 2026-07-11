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Un couple lors de la naissance de leur enfant.
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PATRIMOINE GENETIQUE

11 juillet 2026

Avant la grossesse : les habitudes alimentaires (mais pas que) du futur papa comptent aussi

Alimentation déséquilibrée, surpoids, tabac, alcool, sédentarité… le mode de vie du futur père avant la conception ne serait pas sans conséquence pour ses enfants à naître. Selon une étude parue dans Nature, le régime alimentaire des papas en devenir pourrait laisser une empreinte durable sur la santé métabolique de leur progéniture.

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MOTS-CLES

santé , science , Parents , père , mère , adn , héritage , gène , chromosomes , spermatozoïdes , accouchement , naissance , bébés , enfants , Alimentation , Tabac , Alcool , sédentarité , patrimoine génétique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Daniel Vaiman

Daniel Vaiman est directeur de Recherches Inserm (DR1). Il travaille sur les maladies de la reproduction humaine. Il est membre expert de plusieurs Comités sur la génétique pour les Instituts de recherche français (CNRS, Commission 22, Département génétique de l’Inra).

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