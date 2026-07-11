PATRIMOINE GENETIQUE
11 juillet 2026
Avant la grossesse : les habitudes alimentaires (mais pas que) du futur papa comptent aussi
Alimentation déséquilibrée, surpoids, tabac, alcool, sédentarité… le mode de vie du futur père avant la conception ne serait pas sans conséquence pour ses enfants à naître. Selon une étude parue dans Nature, le régime alimentaire des papas en devenir pourrait laisser une empreinte durable sur la santé métabolique de leur progéniture.
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Daniel Vaiman est directeur de Recherches Inserm (DR1). Il travaille sur les maladies de la reproduction humaine. Il est membre expert de plusieurs Comités sur la génétique pour les Instituts de recherche français (CNRS, Commission 22, Département génétique de l’Inra).
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Daniel Vaiman est directeur de Recherches Inserm (DR1). Il travaille sur les maladies de la reproduction humaine. Il est membre expert de plusieurs Comités sur la génétique pour les Instituts de recherche français (CNRS, Commission 22, Département génétique de l’Inra).