PATRIMOINE GENETIQUE

Avant la grossesse : les habitudes alimentaires (mais pas que) du futur papa comptent aussi

Alimentation déséquilibrée, surpoids, tabac, alcool, sédentarité… le mode de vie du futur père avant la conception ne serait pas sans conséquence pour ses enfants à naître. Selon une étude parue dans Nature, le régime alimentaire des papas en devenir pourrait laisser une empreinte durable sur la santé métabolique de leur progéniture.