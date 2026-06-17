CHEQUE EN BLANC OU COQUILLE VIDE

17 juin 2026

Autonomie de la Corse : le gouvernement joue au gribouille juridique

Le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse vient d'être débattu à l'Assemblée nationale. Reste désormais l'obstacle du Sénat et celui, redoutable, de la majorité des trois cinquièmes au Congrès. Mais avant même de savoir si ce texte aboutira, une question plus fondamentale divise : chèque en blanc pour les nationalistes corses ou coquille vide condamnée à rester lettre morte ?