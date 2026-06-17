POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse vient d'être débattu à l'Assemblée nationale.
See image caption
See copyright

CHEQUE EN BLANC OU COQUILLE VIDE

17 juin 2026

Autonomie de la Corse : le gouvernement joue au gribouille juridique

Le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse vient d'être débattu à l'Assemblée nationale. Reste désormais l'obstacle du Sénat et celui, redoutable, de la majorité des trois cinquièmes au Congrès. Mais avant même de savoir si ce texte aboutira, une question plus fondamentale divise : chèque en blanc pour les nationalistes corses ou coquille vide condamnée à rester lettre morte ?

Photo of Pierre Steinmetz
Photo of Jean-Jacques Urvoas
Pierre Steinmetz Go to Pierre Steinmetz page et Jean-Jacques Urvoas Go to Jean-Jacques Urvoas page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

autonomie , Corse , loi constitutionnelle , assemblée nationale , Sénat

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Steinmetz image
Pierre Steinmetz

Pierre Steinmetz est ancien Préfet de Région et ancien membre du Conseil Constitutionnel.

Jean-Jacques Urvoas image
Jean-Jacques Urvoas

Jean-Jacques Urvoas est ancien ministre de la Justice (2016-2017) et professeur de droit public à l'Université de Brest.