CHEQUE EN BLANC OU COQUILLE VIDE
17 juin 2026
Autonomie de la Corse : le gouvernement joue au gribouille juridique
Le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse vient d'être débattu à l'Assemblée nationale. Reste désormais l'obstacle du Sénat et celui, redoutable, de la majorité des trois cinquièmes au Congrès. Mais avant même de savoir si ce texte aboutira, une question plus fondamentale divise : chèque en blanc pour les nationalistes corses ou coquille vide condamnée à rester lettre morte ?
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THEMATIQUESTribunes
Pierre Steinmetz est ancien Préfet de Région et ancien membre du Conseil Constitutionnel.
Jean-Jacques Urvoas est ancien ministre de la Justice (2016-2017) et professeur de droit public à l'Université de Brest.
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Jean-Jacques Urvoas est ancien ministre de la Justice (2016-2017) et professeur de droit public à l'Université de Brest.