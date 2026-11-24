Le 20 novembre 2026, le Danemark a proposé que les États membres de l'UE cessent de délivrer des visas touristiques aux citoyens russes et renoncent à reconnaître les passeports russes non biométriques. Cette initiative faisait suite à une enquête sur un complot présumé visant à assassiner le rappeur américano-ukrainien Albert Vassiliev, connu sous le nom de Kiyvstoner, que les autorités danoises ont relié aux services de renseignement russes. Selon l'enquête, les auteurs présumés étaient deux citoyens danois liés à la criminalité organisée locale. Cette affaire démontre que les services de renseignement russes peuvent recruter des opérateurs locaux pour des opérations à l'étranger, y compris des individus issus de réseaux criminels.