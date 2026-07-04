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Gabriel Attal (à gauche) et David Lisnard (à droite) (Image d'illustration).
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LE DUEL

4 juillet 2026

Attal / Lisnard : le match des propositions (affichées comme) libérales

Gabriel Attal et David Lisnard revendiquent tous deux un discours libéral, mais ne défendent pas le même projet. L'un veut réformer un État qu'il juge perfectible, l'autre entend en réduire radicalement le périmètre. Au-delà des mesures, c'est une opposition de philosophie politique qui se dessine à l'approche de 2027.

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MOTS-CLES

la France , Politique , Gabriel Attal , David Lisnard , libéralisme

THEMATIQUES

Politique
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.