LE DUEL

Attal / Lisnard : le match des propositions (affichées comme) libérales

Gabriel Attal et David Lisnard revendiquent tous deux un discours libéral, mais ne défendent pas le même projet. L'un veut réformer un État qu'il juge perfectible, l'autre entend en réduire radicalement le périmètre. Au-delà des mesures, c'est une opposition de philosophie politique qui se dessine à l'approche de 2027.