POINT DE VUE

29 mai 2026

Attal, l'ambition sans les œuvres

Ascension fulgurante, chute prématurée à Matignon, ambition intacte : Gabriel Attal fascine autant qu'il divise. Dans ce portrait au vitriol, l'ancien Premier ministre apparaît comme l'incarnation d'une génération politique façonnée par la communication, l'image et l'adaptation permanente, au risque de ne jamais laisser entrevoir une véritable colonne vertébrale idéologique.