POINT DE VUE
29 mai 2026
Attal, l'ambition sans les œuvres
Ascension fulgurante, chute prématurée à Matignon, ambition intacte : Gabriel Attal fascine autant qu'il divise. Dans ce portrait au vitriol, l'ancien Premier ministre apparaît comme l'incarnation d'une génération politique façonnée par la communication, l'image et l'adaptation permanente, au risque de ne jamais laisser entrevoir une véritable colonne vertébrale idéologique.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.
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Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.