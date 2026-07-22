VACUITE DOCTRINALE
22 juillet 2026
Attal, Barbut, Lecornu, Macron : les Acétamiprides ou le grand révélateur de la nature du Macronisme
Le projet de loi d'urgence agricole a été définitivement adopté le 20 juillet 2026, apportant des réponses attendues sur le stockage de l'eau et la protection des cultures. Mais au-delà de ce vote nécessaire pour l’agriculture française, les débats auront agi comme un puissant révélateur de la vacuité doctrinale du macronisme. Entre la démission de Monique Barbut, l'incapacité à défendre la science face au dogme et les acrobaties tactiques de Gabriel Attal, l'épisode met en lumière la difficulté du camp présidentiel à suivre une boussole en matière de politique environnementale.
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Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
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