VACUITE DOCTRINALE

Attal, Barbut, Lecornu, Macron : les Acétamiprides ou le grand révélateur de la nature du Macronisme

Le projet de loi d'urgence agricole a été définitivement adopté le 20 juillet 2026, apportant des réponses attendues sur le stockage de l'eau et la protection des cultures. Mais au-delà de ce vote nécessaire pour l’agriculture française, les débats auront agi comme un puissant révélateur de la vacuité doctrinale du macronisme. Entre la démission de Monique Barbut, l'incapacité à défendre la science face au dogme et les acrobaties tactiques de Gabriel Attal, l'épisode met en lumière la difficulté du camp présidentiel à suivre une boussole en matière de politique environnementale.