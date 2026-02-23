POLITIQUE
Le président américain Donald Trump prend la parole lors d'une réception avec des chefs d'entreprise en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le 21 janvier 2026.
23 février 2026

Après les interdits de la cour suprême, Donald Trump n’abandonnera pas pour autant son projet de protectionnisme qui est au cœur de sa stratégie economique

En annulant des droits de douane réciproques, la cour suprême n’empêchera pas le président américain, d’édifier des barrières de protections. Les moyens et les fondements juridiques existent. Parce que son projet est de changer le fonctionnement de la mondialisation.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

