23 février 2026
Après les interdits de la cour suprême, Donald Trump n’abandonnera pas pour autant son projet de protectionnisme qui est au cœur de sa stratégie economique
En annulant des droits de douane réciproques, la cour suprême n’empêchera pas le président américain, d’édifier des barrières de protections. Les moyens et les fondements juridiques existent. Parce que son projet est de changer le fonctionnement de la mondialisation.
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
