LA MENACE A NOS PORTES
21 juin 2026
Après en avoir fini avec l’Iran chiite (?), l’Occident pourrait vite faire face à une résurgence de la menace terroriste sunnite
Alors que l'accord entre Washington et Téhéran nourrit l'espoir d'une désescalade régionale, Michel Fayad invite à regarder au-delà de l'Iran. Dans son dernier ouvrage, "Après la guerre ?", il estime que l'affaiblissement du camp chiite pourrait rebattre les cartes de l'islamisme radical et renforcer d'autres foyers de menace, tandis que l'Europe resterait exposée à des vulnérabilités qu'elle sous-estime.
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce