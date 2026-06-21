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Cette photo, prise à la base militaire et au centre de commandement de l'opération antiterroriste française « Vigipirate », baptisée « Opération Sentinelle », au fort de Vincennes, en périphérie de Paris, montre un soldat français à côté du logo de Vigipirate.
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LA MENACE A NOS PORTES

21 juin 2026

Après en avoir fini avec l’Iran chiite (?), l’Occident pourrait vite faire face à une résurgence de la menace terroriste sunnite

Alors que l'accord entre Washington et Téhéran nourrit l'espoir d'une désescalade régionale, Michel Fayad invite à regarder au-delà de l'Iran. Dans son dernier ouvrage, "Après la guerre ?", il estime que l'affaiblissement du camp chiite pourrait rebattre les cartes de l'islamisme radical et renforcer d'autres foyers de menace, tandis que l'Europe resterait exposée à des vulnérabilités qu'elle sous-estime.

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MOTS-CLES

Michel Fayad , Après la guerre ? , guerre , terrorisme , chiites , sunnites , islam radical , conflit , terroristes , attentats , Moyen-Orient , Iran , régime iranien , mollahs , Donald Trump , États-Unis , Liban , Hezbollah

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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