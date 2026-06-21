LA MENACE A NOS PORTES

21 juin 2026

Après en avoir fini avec l’Iran chiite (?), l’Occident pourrait vite faire face à une résurgence de la menace terroriste sunnite

Alors que l'accord entre Washington et Téhéran nourrit l'espoir d'une désescalade régionale, Michel Fayad invite à regarder au-delà de l'Iran. Dans son dernier ouvrage, "Après la guerre ?", il estime que l'affaiblissement du camp chiite pourrait rebattre les cartes de l'islamisme radical et renforcer d'autres foyers de menace, tandis que l'Europe resterait exposée à des vulnérabilités qu'elle sous-estime.