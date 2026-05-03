CAMPAGNE DE HAINE

3 mai 2026

Antisémitisme : des attaques contre des cibles juives en Europe seraient le produit d’actions de guerre hybride

Depuis mars 2026, une série d’attaques visant des cibles juives à travers l’Europe, revendiquées par le groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, relance les inquiétudes sur une nouvelle forme de menace sécuritaire. Ces actes antisémites s'inscrivent en réalité dans une stratégie de guerre hybride attribuée à l’Iran, brouillant les frontières entre terrorisme, criminalité et conflit étatique.