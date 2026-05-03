CAMPAGNE DE HAINE
3 mai 2026
Antisémitisme : des attaques contre des cibles juives en Europe seraient le produit d’actions de guerre hybride
Depuis mars 2026, une série d’attaques visant des cibles juives à travers l’Europe, revendiquées par le groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, relance les inquiétudes sur une nouvelle forme de menace sécuritaire. Ces actes antisémites s'inscrivent en réalité dans une stratégie de guerre hybride attribuée à l’Iran, brouillant les frontières entre terrorisme, criminalité et conflit étatique.
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MOTS-CLESAshab al-Yamin , Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya , antisémitisme , actes antisémites , attaques , Campagne , guerre hybride , juifs , cibles , israël , Guerre en Iran , Moyen-Orient , Téhéran , recrutement , attentat , terrorisme , europe , Union européenne , Angleterre , Londres , Royaume-Uni , France , Iran , régime des mollahs , Gardiens de la Révolution
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Simone Rodan-Benzaquen est Directrice Générale d'AJC Europe.
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