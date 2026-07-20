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Les retraites sont dans le collimateur du gouvernement français. (Image d'illustration)
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RESULTATS SURPRENANTS

20 juillet 2026

Andrew Scott : “Les 70 ans de données que nous avons analysés avec Daron Acemoğlu ne montrent pas que le vieillissement freine la croissance économique”

Le taux de dépendance des personnes âgées a presque triplé en France en 70 ans, et devrait encore grimper à 55 pour 100 actifs d'ici 2070. Pourtant, l'un des coauteurs de l'étude qui bouscule le débat démographique l'affirme : aucune preuve historique ne montre que ce vieillissement nuit à la croissance. Reste à savoir si un mécanisme d'adaptation faire face à une pyramide des âges durablement inversée.

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MOTS-CLES

Economie , robotisation , sociétés , longévité , Générations , enfants , fécondité , innovation , PIB , croissance , évolution , Modèle Social , salaires , vieillissement , main-d'oeuvre

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrew John Scott
Economiste

Andrew John Scott, CBE, est un économiste britannique, actuellement professeur d'économie à la London Business School et chercheur principal (économie) à l'Ellison Institute of Technology d'Oxford. Il est reconnu pour ses travaux sur la longévité et la macroéconomie.