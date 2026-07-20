RESULTATS SURPRENANTS

Andrew Scott : “Les 70 ans de données que nous avons analysés avec Daron Acemoğlu ne montrent pas que le vieillissement freine la croissance économique”

Le taux de dépendance des personnes âgées a presque triplé en France en 70 ans, et devrait encore grimper à 55 pour 100 actifs d'ici 2070. Pourtant, l'un des coauteurs de l'étude qui bouscule le débat démographique l'affirme : aucune preuve historique ne montre que ce vieillissement nuit à la croissance. Reste à savoir si un mécanisme d'adaptation faire face à une pyramide des âges durablement inversée.