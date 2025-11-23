POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un rassemblement devant la cathédrale de Cologne pour protester contre le sexisme et le harcèlement sexuel.

Un rassemblement devant la cathédrale de Cologne pour protester contre le sexisme et le harcèlement sexuel.

© Roberto Pfeil / AFP

LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE

23 novembre 2025

L’Allemagne confrontée à une nouvelle vague d’agressions contre les femmes par des migrants 

De nouvelles statistiques révèlent une surreprésentation d’étrangers parmi les auteurs de violences, contraignant les ministres allemands à admettre que les protections et les mesures actuelles restent insuffisantes.

Photo of Zolta Győri
Zolta Győri Go to Zolta Győri page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Zolta Győri image
Zolta Győri

Journaliste chez The European Conservative.