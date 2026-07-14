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Alerte sur les finances publiques : le gouvernement revoit ses prévisions de croissance à la baisse mais… pas le budget

La Cour des comptes alerte, le Haut Conseil des finances publiques corrige, les marchés surveillent — et pourtant le déficit français ne se résorbe pas. Mais le vrai problème n'est pas l'optimisme des prévisions de croissance, désormais bien encadré : c'est que personne n'explique jamais aux Français d'où vient réellement ce déficit de 170 milliards d'euros, ni quelle décision publique en est responsable.