ATLANTICO BUSINESS
14 juillet 2026
Alerte sur les finances publiques : le gouvernement revoit ses prévisions de croissance à la baisse mais… pas le budget
La Cour des comptes alerte, le Haut Conseil des finances publiques corrige, les marchés surveillent — et pourtant le déficit français ne se résorbe pas. Mais le vrai problème n'est pas l'optimisme des prévisions de croissance, désormais bien encadré : c'est que personne n'explique jamais aux Français d'où vient réellement ce déficit de 170 milliards d'euros, ni quelle décision publique en est responsable.
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
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Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.