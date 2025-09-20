Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Scienceil y a 2 heures
Des spectateurs assistent au décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le pas de tir 40 de la base spatiale de Cap Canaveral, le 27 février 2023 à Cap Canaveral, en Floride. La fusée transporte des satellites Starlink V2 Mini modernisés qui seront déployés en orbite.
Des spectateurs assistent au décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le pas de tir 40 de la base spatiale de Cap Canaveral, le 27 février 2023 à Cap Canaveral, en Floride. La fusée transporte des satellites Starlink V2 Mini modernisés qui seront déployés en orbite. © JOE RAEDLE / Getty Images / AFP
Tempête solaire

Alerte rouge sur les satellites : ces dégâts massifs sur nos infrastructures que le réveil en cours du Soleil pourrait provoquer

Alors que le cycle solaire actuel atteint son pic d’intensité, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : l’activité du Soleil, en nette hausse et plus violente que prévu, pourrait gravement endommager nos infrastructures spatiales et terrestres. Constellations de satellites, systèmes GPS, réseaux électriques… tout ce qui dépend du bon fonctionnement de notre technologie est désormais vulnérable face à une possible super-tempête solaire.

avec Benjamin Peter
author imageBenjamin Peter

Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.

