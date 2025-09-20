Tempête solaire

Alerte rouge sur les satellites : ces dégâts massifs sur nos infrastructures que le réveil en cours du Soleil pourrait provoquer

Alors que le cycle solaire actuel atteint son pic d’intensité, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : l’activité du Soleil, en nette hausse et plus violente que prévu, pourrait gravement endommager nos infrastructures spatiales et terrestres. Constellations de satellites, systèmes GPS, réseaux électriques… tout ce qui dépend du bon fonctionnement de notre technologie est désormais vulnérable face à une possible super-tempête solaire.