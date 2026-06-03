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Un moustique tigre asiatique (Aedes albopictus) sur le mur d'une maison à Montreuil.
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RESISTANCE MADE IN BZZZZZZZZ

3 juin 2026

Alerte piqûres en série : les moustiques narguent de plus en plus nos répulsifs

Et si les moustiques apprenaient à contourner nos stratégies de protection ? Des travaux récents montrent qu'ils pourraient associer de faibles concentrations de répulsifs à la présence d'un repas sanguin. Une découverte qui relance les questions sur leur capacité d'adaptation et sur les moyens de prévention à privilégier face à la progression du moustique tigre et des maladies qu'il véhicule.

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MOTS-CLES

moustiques , insectes , dangers , risques , maladies , DEET , répulsifs , piqûres , piqûres de moustiques , stratégie , Étude , recherche , science , découverte , résistance

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Romain Lasseur

Romain Lasseur est docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasve, co-auteur avec Olivier Vial du livre "La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?" aux Editions du Rocher.