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La dette française est un poids pour le budget et pour l'équilibre des finances publiques.
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SANCTION DES MARCHES ET DE LA BCE ?

21 août 2026

Alerte orange : la dette française, otage silencieuse de la présidentielle 2027, mais jusqu'à quand ?

La dette française s’installe au cœur de l’équation présidentielle de 2027. Alors que les taux d’emprunt remontent et que l’écart avec l’Allemagne se creuse, le risque d’une crise de financement reste encore contenu, mais jusqu’à quand ? La France repousse toujours l’heure des choix et pourrait finir par subir une discipline budgétaire imposée non plus par les urnes, mais par les marchés et la BCE.

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MOTS-CLES

finances publiques , dette , endettement , macron , Lecornu , Budget , marchés financiers , Bourse , poids de la dette , rigueur budgétaire , Impôts , Collectivité , société , Emprunts , BCE

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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François Ecalle

François Ecalle est ancien rapporteur général du rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques ;  ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, Président de FIPECO et fondateur du site www.fipeco.fr sur les finances publiques.

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