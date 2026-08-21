SANCTION DES MARCHES ET DE LA BCE ?

Alerte orange : la dette française, otage silencieuse de la présidentielle 2027, mais jusqu'à quand ?

La dette française s’installe au cœur de l’équation présidentielle de 2027. Alors que les taux d’emprunt remontent et que l’écart avec l’Allemagne se creuse, le risque d’une crise de financement reste encore contenu, mais jusqu’à quand ? La France repousse toujours l’heure des choix et pourrait finir par subir une discipline budgétaire imposée non plus par les urnes, mais par les marchés et la BCE.